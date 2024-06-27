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Во Владивостоке нашли виновников вооруженного конфликта на Днепровской

В квартире у одного из обвиняемых обнаружили наркотики.

Источник: Комсомольская правда

Приморские следователи поставили точку в деле о хулиганстве. Летом прошлого года в доме на Днепровской произошел конфликт, во время которого пострадали несколько человек.

Уголовное дело завели на Владислава Легуша, Илью Торопкова и Тофига Гурбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве и хранении наркотиков.

По версии следствия, обвиняемые приехали в дом на Днепровской, чтобы поддержать своего знакомого, у которого были разногласия с конкурентом. Соперник владивостокца также явился на встречу, а позже между собравшимися произошел конфликт:

«Во время конфликта обвиняемые использовали оружие, в результате этого несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, во время обыска в квартире у Владислава Легуша обнаружено наркотическое средство», — отметили в СУ СК РФ по Приморью.

СК