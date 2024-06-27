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МЧС усиливает группировку спасателей для борьбы с паводком в Приморье

Дополнительную группировка сил и средств забросили в Красноармейский округ.

МЧС России усиливает группировку спасателей в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба федерального экстренного ведомства.

Дополнительную группировка сил и средств забросили в Красноармейский округ. В Дальнереченск направили пожарную насосную станцию.

В результате паводка подтоплены несколько десятков частных домов, сотни приусадебных участков, дороги перелиты водой. Па данным на вечер 26 июня остаются отрезанными 13 населенных пунктов.

Спасатели откачивают воду, доставляют продукты, перевозят людей на лодках, помогают отбуксировать автомобили и оказывают другую помощь населению.