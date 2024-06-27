В Новосибирске вынесли приговор банде обнальщиков

В Новосибирске вынесли приговор членам банды обнальщиков. Они выводили суммы за рубеж, а после легализовали доходы.
В общей сумме они обналичили 10 млрд рублей. На скамье подсудимых оказались восемь мужчин. Они «работали» в Алтайском крае и Новосибирской области в перид с 2014 по 2020 год.
За свои услуги преступники брали комиссию в размере до 12%. Для реализации они открыли 30 подставных фирм. Участники группировки получили от 5 до 7 лет лишения свободы условно. Решение вынес Советский районный суд.
Правоохранители полагают, что руководителем был Виталий Зебницкий. После того, как сотрудники ФСБ вышли на след преступной группировки, он скрылся от правосудия. Сейчас Виталий объявлен в международный розыск.