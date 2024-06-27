Пожарные спасли трёх человек из многоэтажки в Уральске

По данным МЧС, были спасены трое жителей, и ещё четырёх человек эвакуировали.
Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Вечером 26 июня в Уральске на 6 этаже многоэтажного жилого дома произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 22 кв.м, передает BaigeNews.kz.
По данным МЧС, были спасены трое жителей, и ещё четырёх человек эвакуировали.
Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.