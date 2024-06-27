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После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми, операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовалось, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.

«Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск», — написал он.

Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

«Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось», — написал он.

Глава Коми также сообщил, что врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, девять медицинских работников из Усинска и четыре — из Воркуты.

По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

РЖД