После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших

В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
«Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск», — написал он.
Уйба отметил, что у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
«Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось», — написал он.
Глава Коми также сообщил, что врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, девять медицинских работников из Усинска и четыре — из Воркуты.
По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.