В Хабаровском крае разбираются со сбросом химикатов в реку

Специалисты Росприроднадзора и Комсомольской межрайонной природоохранной прокуратуры приступили к комплексной проверке инцидента с прорывом трубопровода, который отводил отходы оловорудного производства к местам хранения. В результате жидкие химикаты могли попасть в реку Малая Силинка в посёлке Горный Солнечного района Хабаровского края. Она сливается с рекой Силинка, которая течёт к Комсомольску, где впадает в Амур. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официальных Телеграм-каналов ведомств.