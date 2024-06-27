В Хабаровском крае разбираются со сбросом химикатов в реку

Специалисты Росприроднадзора и Комсомольской межрайонной природоохранной прокуратуры приступили к комплексной проверке инцидента с прорывом трубопровода, который отводил отходы оловорудного производства к местам хранения. В результате жидкие химикаты могли попасть в реку Малая Силинка в посёлке Горный Солнечного района Хабаровского края. Она сливается с рекой Силинка, которая течёт к Комсомольску, где впадает в Амур. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официальных Телеграм-каналов ведомств.
Очевидцы рассказывают, что жидкие отходы с местного ГОКа в понедельник, 24 июня, потекли потоками в Горном. Вода ниже места прорыва поменяла цвет. На стала зеленовато-молочной.
— Предположительно это утечка растворённых в воде отходов обогащения оловосодержащей руды. Согласно опубликованным данным Российской академии наук, изучение гидрохимических проб речных вод в Комсомольском районе показало, что содержание в них меди, свинца, цинка, мышьяка, железа, марганца и многих других токсичных элементов в десятки, сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз превышает фоновые значения, — отметил председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
— Обследовали территорию, ведём отбор проб почвы и воды, чтобы понять масштаб влияния на водоём. Запросили данные наших коллег из Гидрометцентра. По результатам исследования будем решать вопрос о согласовании проверки с прокуратурой. Ситуация на контроле, — написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Телеграм-канале.
Информацию о прорыве трубопровода Солнечной обогатительной фабрики, принадлежащей АО «Оловянная рудная компания», и сброса пульпы в реку Силинка также проверяет Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. По итогам проверки будет дана оценка исполнения природоохранного законодательства, при наличии оснований — приняты меры реагирования.
Между тем, в администрации Комсомольска-на-Амуре корреспонденту нашего издания сообщили, что угрозы здоровью жителям города попадание отходов в Силинку нет. Городской водозабор расположен выше по течению от места впадения Силинки в Амур. Сама же эта речка долгое время является сильно загрязнённой. Купаться и ловить рыбу в ней запрещено.