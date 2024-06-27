В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС

Глава Коми Владимир Уйба ввел в республике режим ЧС для ликвидации последствий крушения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Он будет действовать до особого распоряжения.
Людей пересадили в пять уцелевших вагонов и направили в Инту. Власти отмечали, что техника не могла добраться до места крушения поезда, поскольку оно находится в лесотундре.
Как сообщили в РЖД, в 2,5 км от места схода с рельсов обнаружили еще один участок с размывом железнодорожных путей. В связи с этим пассажиров решили пересадить в дополнительный состав, который направили к месту аварии. Позднее было восстановлено движение по одному пути.
За медицинской помощью обратились 46 человек, из них десять госпитализировали с ушибами, ссадинами и рваными ранами. СК завел уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).