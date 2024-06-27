В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС

Как сообщили в РЖД, в 2,5 км от места схода с рельсов обнаружили еще один участок с размывом железнодорожных путей. В связи с этим пассажиров решили пересадить в дополнительный состав, который направили к месту аварии. Позднее было восстановлено движение по одному пути.