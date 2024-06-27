Мятежный генерал Суньиги задержан полицией Боливии

На кадрах, которые транслировал телеканал Bolivia TV, генерал вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции. Затем его посадили в автомобиль. Ранее военные подразделения, занявшие по приказу генерала территорию дворца правительства Боливии, начали покидать место мятежа — об этом сообщило издание El Deber.
После того, как военные покинули территорию дворца, с балкона правительственного здания выступил президент Боливии Луис Арсе. Он назвал действия подразделений генерала Суньиги попыткой госпереворота и поблагодарил полицию за то, что та «осталась верной демократии».
Незадолго до этого, как сообщает El Deber, Луис Арсе произвел назначение трех военачальников. Вместо генерала Суньиги новым главнокомандующим армии был назначен Хосе Уилсон Санчес, командующим ВВС — Херардо Сабала, ВМС — Ренан Гуардия.
После назначения новый главком Хосе Уилсон Санчес выступил с обращением. «Генерал Суньига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно», — сказал главком (цитата по El Deber). После он отдал приказ всем военнослужащим, поднятым по тревоге из-за действий генерала, вернуться в свои части.
Днем 26 июня военные подразделения окружили правительственный дворец, с помощью бронетехники попытались выломать двери и прорваться внутрь здания. Генерал Суньига, руководивший действиями этих военных, заявил, что намерен «вернуть родину», разогнать нынешний кабинет министров и созвать новый. Накануне он был отправлен в отставку, но не согласился с этим решением.