Мятежный генерал Суньиги задержан полицией Боливии

После назначения новый главком Хосе Уилсон Санчес выступил с обращением. «Генерал Суньига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно», — сказал главком (цитата по El Deber). После он отдал приказ всем военнослужащим, поднятым по тревоге из-за действий генерала, вернуться в свои части.