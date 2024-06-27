В Новосибирской области зафиксирован рост преступности в разных категориях

В Новосибирской области наблюдается тревожная тенденция роста преступности, в том числе убийств.
Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры, за первые пять месяцев 2024 года зарегистрировано 71 убийство, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Помимо убийств, увеличилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Кроме того, в Новосибирской области зафиксирован рост преступлений сексуального характера. За пять месяцев 2024 года совершено 24 изнасилования.
Число вымогательств также подскочило на 61,9%, достигнув 102 случаев.
Специалисты также отмечают рост преступлений, связанных с мошенничеством.