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В Новосибирской области зафиксирован рост преступности в разных категориях

За первые пять месяцев 2024 года зарегистрировано 71 убийство.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области наблюдается тревожная тенденция роста преступности, в том числе убийств.

Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры, за первые пять месяцев 2024 года зарегистрировано 71 убийство, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо убийств, увеличилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Кроме того, в Новосибирской области зафиксирован рост преступлений сексуального характера. За пять месяцев 2024 года совершено 24 изнасилования.

Число вымогательств также подскочило на 61,9%, достигнув 102 случаев.
Специалисты также отмечают рост преступлений, связанных с мошенничеством.