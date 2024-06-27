В ДТП на трассе в Прикамье пострадали два мужчины и 7-летний ребёнок

Ребёнок в возрасте семи лет и два мужчины пострадали в жёстком ДТП на трассе в Прикамье, сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
Речь идёт об аварии, которая произошла 26 июня. О ней сайту perm.aif.ru рассказали очевидцы ДТП. Они сообщили, что, проехав Краснокамск, увидели улетевшей с проезжей части перевёрнутый автомобиль. Рядом находилась пожарная машина, автомобиль скорой помощи и аварийно-спасательное формирование краснокамской городской службы спасения.
В краевом МВД perm.aif.ru пояснили, что авария произошла 26 мая около 17:50.
«На 453 км автодороги М-7 Волга 55-летний водитель ГАЗели NEXT, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир легкового автомобиля — ребенок 7 лет» , — рассказали perm.aif.ru.
Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.