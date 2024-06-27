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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.

Источник: AP 2023

«Полтава — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали в взрывах в Киеве, Староконстантинове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.