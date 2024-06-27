Во Владивостоке расследовали дело о вооружённых разборках конкурентов

Следователи закончили расследовать дело о хулиганстве группой лиц во Владивостоке — разборки с перестрелкой устроили предприниматели-конкуренты, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Фигурантами дела выступают Владислав Легуш, Илья Торопков и Тофиг Гурбанов. В зависимости от роли их обвиняют в хулиганстве и хранении наркотиков.
Следствие установило, что 27 июля 2023 года мужчины прибыли к дому Днепровской улице во Владивостоке, чтобы помочь своему знакомому. У того возникли разногласия с конкурентом в коммерческой сфере.
Оппонент тоже прибыл на встречу с группой знакомых. У сторон возник конфликт с применением оружия, несколько человек были ранены. Кроме того, в квартире у Владислава Легуша во время обыска нашли наркотики.