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Во Владивостоке расследовали дело о вооружённых разборках конкурентов

Во время конфликта пострадали несколько человек.

Следователи закончили расследовать дело о хулиганстве группой лиц во Владивостоке — разборки с перестрелкой устроили предприниматели-конкуренты, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Фигурантами дела выступают Владислав Легуш, Илья Торопков и Тофиг Гурбанов. В зависимости от роли их обвиняют в хулиганстве и хранении наркотиков.

Следствие установило, что 27 июля 2023 года мужчины прибыли к дому Днепровской улице во Владивостоке, чтобы помочь своему знакомому. У того возникли разногласия с конкурентом в коммерческой сфере.

Оппонент тоже прибыл на встречу с группой знакомых. У сторон возник конфликт с применением оружия, несколько человек были ранены. Кроме того, в квартире у Владислава Легуша во время обыска нашли наркотики.