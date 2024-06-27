Стоит отметить, что события, по оценке автора, развивались стремительно: согласно ориентировке, пожилой гражданин вышел из дома в неизвестном направлении чуть раньше в тот же день, 26 июня 2024 года. Около 17 часов уже была опубликована ориентировка на его поиски, которые, судя по обнародованным сведениям, оборвались на трагической ноте примерно три часа спустя.
Поиски пропавшего омского дедушки оборвались трагически
Волонтеры действующего в регионе ПСО «ЛизаАЛерт» вечером среды, 26 июня 2024 года, опубликовали в официальном сообществе в социальных сетях данные о завершении поисков пожилого омича, объявленных менее суток назад. Сообщается, что пенсионера нашли погибшим, другие подробности не приводятся.