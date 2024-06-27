Поиски пропавшего омского дедушки оборвались трагически

Стоит отметить, что события, по оценке автора, развивались стремительно: согласно ориентировке, пожилой гражданин вышел из дома в неизвестном направлении чуть раньше в тот же день, 26 июня 2024 года. Около 17 часов уже была опубликована ориентировка на его поиски, которые, судя по обнародованным сведениям, оборвались на трагической ноте примерно три часа спустя.