ВС РФ уничтожили 12 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности войск «Запад»

«Отразили две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе урочища Ольговка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины РСЗО “Град”, а также пять минометных расчетов», — отметил Бигма.