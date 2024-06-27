ВС РФ уничтожили 12 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности войск «Запад»

«В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа “Лелека”, “Фурия” и “Валькирия”. Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», — заявил Бигма.
По его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение формированиям украинских боевиков из состава 61-го стрелкового батальона, 77-й аэромобильной бригады, 114-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Богуславка, Степовая, Новоселовка.
«Отразили две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе урочища Ольговка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины РСЗО “Град”, а также пять минометных расчетов», — отметил Бигма.