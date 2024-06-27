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ВС РФ уничтожили 12 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности войск «Запад»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа “Лелека”, “Фурия” и “Валькирия”. Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», — заявил Бигма.

По его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение формированиям украинских боевиков из состава 61-го стрелкового батальона, 77-й аэромобильной бригады, 114-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Богуславка, Степовая, Новоселовка.

«Отразили две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе урочища Ольговка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины РСЗО “Град”, а также пять минометных расчетов», — отметил Бигма.