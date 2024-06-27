Российские саперы уничтожили в ЛНР схрон ВСУ с противотанковыми минами

«Саперы инженерного подразделения Южной группировки войск в ходе обследования одного из освобожденных от украинских войск населенного пункта обнаружили там схрон с взрывоопасными предметами и противотанковыми ракетными комплексами», — заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что часть опасных находок была скрыта в хозяйственном помещении оставленного жителями частного дома. «В углублении в полу специалисты обнаружили кладку из 10 противотанковых мин и взрыватели к ним. Там же были найдены два переносных противотанковых ракетных комплекса», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны России также рассказали, что еще несколько противотанковых комплексов саперы нашли в обломках рухнувшей стены дома. «Это указывает на то, что в доме укрывался противотанковый расчет ВСУ. На это же указывает и найденная в схроне украинская военная форма», — заявили в ведомстве.