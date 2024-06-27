Российские саперы уничтожили в ЛНР схрон ВСУ с противотанковыми минами

В Минобороны России также рассказали, что еще несколько противотанковых комплексов саперы нашли в обломках рухнувшей стены дома. «Это указывает на то, что в доме укрывался противотанковый расчет ВСУ. На это же указывает и найденная в схроне украинская военная форма», — заявили в ведомстве.