Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения боевой задачи экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. «Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше», — рассказал командир вертолета Александр.