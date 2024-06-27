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Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения боевой задачи экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. «Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше», — рассказал командир вертолета Александр.