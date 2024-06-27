Десантники-артиллеристы уничтожили натовскую технику под Соледаром

«Тульские десантники-артиллеристы уничтожают натовскую технику под Соледаром. Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на соледаро-артемовском направлении. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде, скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту», — сказано в сообщении.