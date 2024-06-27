Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить позиции

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья», — сказал Гордеев.
«Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й и 108-й бригад территориальной обороны, 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского», — добавил он.