Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область

«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили еще одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам», — говорится в заявлении.