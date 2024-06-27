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Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Тверскую область

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ПВО отразила две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области, пострадавших нет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Источник: © РИА Новости

«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили еще одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет. По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам», — говорится в заявлении.

Ранее ПВО также уничтожила один беспилотник в Конаковском муниципальном округе.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.