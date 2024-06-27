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Трагедия на «Золотых песках»: подозреваемый в убийстве заключен под стражу

37-летний подозреваемый по уголовному делу о смертельном избиении мужчины в Осинском районе заключен под стражу, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Источник: ТК Город

Напомним, 33-летний Василий Кустов был убит после того, как отказался заплатить за проезд через шлагбаум на популярном пляже «Золотые пески», расположенном на Братском водохранилище.

Журналист портала ИрСити пообщался с семьей убитого и узнал подробности трагедии.

Накануне случившегося семья Кустовых праздновала 60-летний юбилей отца. В родительский дом съехались дети и внуки.

"Праздник устроили вечером в пятницу, 21 июня, и остались с ночевкой. В субботу, 22 июня, все отдыхали ближе к вечеру Василий решил ненадолго выехать на пляж, тем более что погода стояла хорошая, жаркая. Вместе с ним поехала его беременная жена, 6-летняя дочь, а также невестка Ирина Кустова с 4-летним сыном.

Выехали в пятом часу вечера, по лесной дороге добрались до пляжа, где пробыли час-полтора, а затем повернули домой. Чтобы не трястись по кочкам, решили выехать через шлагбаум расположенной на берегу турбазы «Золотые пески». Но женщина, которая находилась в вагончике контрольно-пропускного пункта, отказалась выпустить «Субару» Василия, так как автомобиля «не было в списке», — пишет ИрСити.

После препирательств с привратницей, семейство Кустовых поехало домой. Почти сразу же вслед за ними помчался белый пикап без номеров. Кусочек погони попал на камеру видеонаблюдения одного из домов.

«Пикап преследовал семью до самого дома. Когда Василий подъехал к ограде, Кустова сразу побежала за свекром и мужем, чтобы позвать их на помощь, а из пикапа выскочили трое: двое мужчин и женщина». (цитата ИрСити).

Как только Василий Кустов вышел из машины, мужчины бросились на него с кулаками. После одного из ударов мужчина упал и потерял сознание. Умер он до приезда медиков.

Как уточнили в прокуратуре, по подозрению в совершении «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» задержан ранее не судимый 37-летний иркутянин. Он заключен судом под стражу на два месяца — до 24 августа будет содержаться в следственном изоляторе Иркутска.

У убитого Василия Кустова остались жена и три маленькие дочки. А скоро родится ещё и сын. Уже без папы.