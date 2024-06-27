Трагедия на «Золотых песках»: подозреваемый в убийстве заключен под стражу

Напомним, 33-летний Василий Кустов был убит после того, как отказался заплатить за проезд через шлагбаум на популярном пляже «Золотые пески», расположенном на Братском водохранилище.
Журналист портала ИрСити пообщался с семьей убитого и узнал подробности трагедии.
Накануне случившегося семья Кустовых праздновала 60-летний юбилей отца. В родительский дом съехались дети и внуки.
"Праздник устроили вечером в пятницу, 21 июня, и остались с ночевкой. В субботу, 22 июня, все отдыхали ближе к вечеру Василий решил ненадолго выехать на пляж, тем более что погода стояла хорошая, жаркая. Вместе с ним поехала его беременная жена, 6-летняя дочь, а также невестка Ирина Кустова с 4-летним сыном.
Выехали в пятом часу вечера, по лесной дороге добрались до пляжа, где пробыли час-полтора, а затем повернули домой. Чтобы не трястись по кочкам, решили выехать через шлагбаум расположенной на берегу турбазы «Золотые пески». Но женщина, которая находилась в вагончике контрольно-пропускного пункта, отказалась выпустить «Субару» Василия, так как автомобиля «не было в списке», — пишет ИрСити.
«Пикап преследовал семью до самого дома. Когда Василий подъехал к ограде, Кустова сразу побежала за свекром и мужем, чтобы позвать их на помощь, а из пикапа выскочили трое: двое мужчин и женщина». (цитата ИрСити).
Как только Василий Кустов вышел из машины, мужчины бросились на него с кулаками. После одного из ударов мужчина упал и потерял сознание. Умер он до приезда медиков.
Как уточнили в прокуратуре, по подозрению в совершении «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» задержан ранее не судимый 37-летний иркутянин. Он заключен судом под стражу на два месяца — до 24 августа будет содержаться в следственном изоляторе Иркутска.
У убитого Василия Кустова остались жена и три маленькие дочки. А скоро родится ещё и сын. Уже без папы.