Трагедия на «Золотых песках»: подозреваемый в убийстве заключен под стражу

Выехали в пятом часу вечера, по лесной дороге добрались до пляжа, где пробыли час-полтора, а затем повернули домой. Чтобы не трястись по кочкам, решили выехать через шлагбаум расположенной на берегу турбазы «Золотые пески». Но женщина, которая находилась в вагончике контрольно-пропускного пункта, отказалась выпустить «Субару» Василия, так как автомобиля «не было в списке», — пишет ИрСити.