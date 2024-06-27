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На сотрудников Татышев-парка в Красноярске завели уголовное дело

Причиной стали смерти на воде в парке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Красноярска изучила проверку гибели 16-летнего юноши, который купался в озере на острове Татышев. Напомним, всё случилось 14 июня.

В тот день парень был на Татышев с одноклассниками. В один момент он спрыгнул с мостика в местное озеро, не предназначенное для купания. На глубине он скрылся под водой и утонул.

— Территория острова обслуживается МАУ «Татышев-Парк». В соответствии с уставом муниципальное учреждение создано для оказания услуг населению. При этом на преданной ему территории и водных объектах на протяжении последних лет тонут дети, — рассказали «КП-Красноярск» в прокуратуре края.

Несмотря не то, что традиционно сложившиеся места купания оборудованы видеонаблюдением, за ними никто не следит.

Для профилактики происшествий прокуратура объявила директору парка предостережение. Ему нужно принять дополнительные меры и обеспечить безопасность детей на воде.

Также по инициативе надзорного ведомства завели уголовное дело на неустановленных должностных лиц учреждения по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».