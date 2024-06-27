Несколько машин столкнулись на перекрестке в Хабаровске

В другом регионе, в Якутии, произошло еще одно ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок, управлявший мотоциклом. Несовершеннолетний получил травмы ноги и был доставлен санавиацией в больницу Якутска. Как сообщали «КП»-Якутии", мальчик не предоставил преимущество автомобилю на нерегулируемом перекрестке.