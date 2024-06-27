Несколько машин столкнулись на перекрестке в Хабаровске

В Хабаровске сегодня в 10:30 утра произошло ДТП на перекрестке. Водитель Toyota Prius не смог выбрать безопасную дистанцию, что привело к столкновению с другими автомобилями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На перекрестке улиц Большая — Демьяна Бедного иномарка столкнулась с Toyota Vitz, что привело к последующему наезду на Nissan Wingroad, Hyundai Creta и Nissan Atlas.
«В результате аварии пострадал пассажир Toyota Prius, мужчина 2002 года рождения, который получил травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В другом регионе, в Якутии, произошло еще одно ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок, управлявший мотоциклом. Несовершеннолетний получил травмы ноги и был доставлен санавиацией в больницу Якутска. Как сообщали «КП»-Якутии", мальчик не предоставил преимущество автомобилю на нерегулируемом перекрестке.