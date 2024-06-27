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В Алматы в ДТП погибли четверо молодых людей, авто сгорело

АСТАНА, 27 июн — Sputnik. Ночью 27 июня в результате ДТП на окраине города Алматы погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Источник: Sputnik.kz

Автомобиль Lada на полном ходу врезался в дерево, съехав в кювет — машина двигалась по дороге Большого Алматинского канала вдоль села Бесагаш в западном направлени. После столкновения с деревом авто загорелось. Причины обстоятельства выясняются.

Сообщается, что проезжавшие мимо очевидцы принялись оказывать помощь пострадавшим, вытаскивая их поочередно. Но одного пассажира, который оказался сильно зажат, достать не удалось — он погиб в машине.

Предполагается, что очевидцы тушили возгорание самостоятельно, однако полностью потушить огонь удалось только прибывшим на место пожарным.

В результате ДТП скончались на месте четверо парней 2002 и 2003 годов рождения. Пятого госпитализировали в областную больницу.

На месте работают сотрудники соответствующих органов для выяснения всех обстоятельств этого страшного ДТП.

Автомобиль сгорел дотла, сообщается также, что судя по тому, что у него вырван двигатель, удар при столкновении с деревом был очень мощный.