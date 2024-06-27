В Алматы в ДТП погибли четверо молодых людей, авто сгорело

Автомобиль Lada на полном ходу врезался в дерево, съехав в кювет — машина двигалась по дороге Большого Алматинского канала вдоль села Бесагаш в западном направлени. После столкновения с деревом авто загорелось. Причины обстоятельства выясняются.
Сообщается, что проезжавшие мимо очевидцы принялись оказывать помощь пострадавшим, вытаскивая их поочередно. Но одного пассажира, который оказался сильно зажат, достать не удалось — он погиб в машине.
Предполагается, что очевидцы тушили возгорание самостоятельно, однако полностью потушить огонь удалось только прибывшим на место пожарным.
В результате ДТП скончались на месте четверо парней 2002 и 2003 годов рождения. Пятого госпитализировали в областную больницу.
На месте работают сотрудники соответствующих органов для выяснения всех обстоятельств этого страшного ДТП.
Автомобиль сгорел дотла, сообщается также, что судя по тому, что у него вырван двигатель, удар при столкновении с деревом был очень мощный.