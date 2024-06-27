Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения

В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.