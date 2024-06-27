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Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пассажиры сошедшего накануне с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск» отправлены в пункты назначения по специальному графику, сообщает РЖД в Telegram-канале.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.

«Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5.14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.

РЖД