Два хабаровчанина избили, душили и ограбили незнакомца

Двух хабаровчан осудили на 10 лет за разбойное нападение, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В апреле прошлого года около 4 утра мужчины напали на незнакомца, чтобы ограбить его. Они избили его, а после накинули на шею веревку и душили. Они похитили у потерпевшего золотую цепь с подвеской в виде креста и браслет — общий ущерб составил 2 млн рублей.
«Суд, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района Хабаровска, вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п. “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района Хабаровска», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мужчин осудили на 10 лет, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.