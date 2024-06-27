Два хабаровчанина избили, душили и ограбили незнакомца

В апреле прошлого года около 4 утра мужчины напали на незнакомца, чтобы ограбить его. Они избили его, а после накинули на шею веревку и душили. Они похитили у потерпевшего золотую цепь с подвеской в виде креста и браслет — общий ущерб составил 2 млн рублей.