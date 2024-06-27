В Приангарье нашли тела пропавших накануне мальчиков

По информации ведомства, 26 июня двое 14-летних ребят на мотоцикле приехали на Братское водохранилище, остановившись между селами Быково и Хадахан. Позже, когда подростков начали искать, на берегу были обнаружены их вещи — одежда, обувь, мобильные телефоны. Рядом стоял мотоцикл.