В Приангарье нашли тела пропавших накануне мальчиков

Расследованием занимаются сотрудники межрайонного отдела регионального управления СК, сообщили в главке.
По информации ведомства, 26 июня двое 14-летних ребят на мотоцикле приехали на Братское водохранилище, остановившись между селами Быково и Хадахан. Позже, когда подростков начали искать, на берегу были обнаружены их вещи — одежда, обувь, мобильные телефоны. Рядом стоял мотоцикл.
Тела пропавших детей спасатели нашли в воде. Сотрудники СК проводят необходимые следственные действия.
Согласно данным областной прокуратуры, тела обнаружены в районе Быковского залива реки Ангара. Известно, что мальчики приехали из села Бахтай Аларского района.
«Органы прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и обеспечения безопасности на водных объектах», — добавили в надзорном ведомстве.