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В Приангарье нашли тела пропавших накануне мальчиков

Тела двух школьников, числившихся со вчерашнего дня пропавшими без вести в Нукутском районе Иркутской области, найдены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник: Reuters

Расследованием занимаются сотрудники межрайонного отдела регионального управления СК, сообщили в главке.

По информации ведомства, 26 июня двое 14-летних ребят на мотоцикле приехали на Братское водохранилище, остановившись между селами Быково и Хадахан. Позже, когда подростков начали искать, на берегу были обнаружены их вещи — одежда, обувь, мобильные телефоны. Рядом стоял мотоцикл.

Тела пропавших детей спасатели нашли в воде. Сотрудники СК проводят необходимые следственные действия.

Согласно данным областной прокуратуры, тела обнаружены в районе Быковского залива реки Ангара. Известно, что мальчики приехали из села Бахтай Аларского района.

«Органы прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и обеспечения безопасности на водных объектах», — добавили в надзорном ведомстве.

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