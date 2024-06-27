Главе СКР Бастрыкину представят доклад о ЧП на шахте в Пермском крае

По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Глава СКР поручил руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.