Главе СКР Бастрыкину представят доклад о ЧП на шахте в Пермском крае

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад об инциденте в шахте в Пермском крае, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
Напомним, ЧП случилось 26 июня в Соликамске. В 03.27 ночи в шахте СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» произошла вспышка газа. В этот момент на большой глубине шла рабочая смена. С места происшествия эвакуировали 182 работника.
По данным следствия, в результате инцидента пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные работники с глубины рудника эвакуированы на поверхность.
По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Глава СКР поручил руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.