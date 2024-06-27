Мошенники обманули пенсионерку на 200 тысяч рублей

86-летней пенсионерке из Уссурийска позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, неизвестный потребовал заплатить, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
После того, как женщина согласилась передать деньги, к ней приехал курьер и забрал 201 тысячу рублей. Уже потом пострадавшая позвонила дочери и поняла, что с членами семьи все в порядке, никто ни в какую аварию не попадал.
Пенсионерка обратилась в полицию. По факту происшествия завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские установили личность курьера и задержали ранее не судимого 22-летнего молодого человека. В ходе обыска специалисты изъяли телефон, пятьдесят тысяч рублей и банковскую карту.
«Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим совершенным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба», — добавили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый находится под стражей.
Ранее «КП» писала о пенсионерке, которая отдала 350 тысяч рублей за спасение дочери.