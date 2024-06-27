«Девушка поругалась с мужем»: появились подробности пожара под Новосибирском, в котором погибли 4 человека

В селе Убинское Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Партизанская, 59, погибли 4 человека — две женщины в возрасте 42 и 23 лет, а также двое детей 15 и 2 лет. Двое выжили, среди которых 7-месячный ребенок и 14 летняя девочка — их вынес хозяин. Детей госпитализировали в больницу. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава Убинского района Олег Конюк.