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КНБ произвел задержания в Туркестанской области

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании подозреваемых в пропаганде терроризма, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что 26 июня в Туркестанской области КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны четыре гражданина Казахстана.

«По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса».

говорится в сообщении.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.