КНБ произвел задержания в Туркестанской области

Сообщается, что 26 июня в Туркестанской области КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны четыре гражданина Казахстана.
«По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса».
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.