КНБ произвел задержания в Туркестанской области

«По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса».