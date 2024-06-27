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Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр, куда ВСУ 23 июня нанесли удар ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал РИА Новости, как поминутно развивались события в день трагедии.

Источник: © РИА Новости

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

«Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в этот момент на пляже началась паника. «Паника в таких ситуациях — дело естественное, число пострадавших на глаз установить невозможно, но их было очень много, поскольку удар был осуществлен в самое людное время, там полотенце бросить негде было. По моим оценкам “трехсотых” (раненых — ред.) — точно больше 100 человек», — вспоминает Александр, который до открытия кафе был военным врачом.

По его словам, уже в 12.30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС и ГАИ: «Это быстро, учитывая его (пляжа) удаленное расположение от города».

Александр отметил, что эвакуировали пострадавших не только экстренные службы, но и обычные граждане — кто-то сразу выбросил вещи из своих машин и повез раненых в больницу. В первую очередь забирали «тяжелых».

Уже в 13.15 эвакуация с пляжа была завершена.

«Мы чувствовали и чувствуем себя в Севастополе достаточно защищенными, хоть и “прилетает” к нам эти два года достаточно. Тем не менее мы уж точно не думали, что будут наноситься такие удары по гражданским», — сказал Александр.