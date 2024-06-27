Очевидец удара по Севастополю рассказал, как поминутно развивались события

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

«Где-то часов в 12 я пришел с сыном открыть наше кафе, начинался рабочий день. Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45», — сказал он.