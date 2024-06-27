Над Московской, Тверской и Белгородской областями сбиты семь беспилотников

Минобороны РФ приводит информацию об уничтожении беспилотников в Telegram. О пострадавших и разрушениях ведомство не сообщает.
Правительство Тверской области сообщало, что БПЛА атаковали Конаковский муниципальный округ. По информации региональных властей, никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб, «которые ликвидируют последствия падения БПЛА». В Белгородской области ночью действовала воздушная тревога.
Тверская область в последний раз была атакована БПЛА в ноябре 2023 года, Московская область — в конце мая 2024-го. Белгородская область подвергается атакам беспилотниками и обстрелам практически ежедневно.