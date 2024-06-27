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ГПК Беларуси сказал про найденный труп беженца из Индии на границе с Латвией

ГПК Беларуси: труп беженца из Индии найден на границе с Латвией.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете сообщили про найденный труп беженца из Индии на границе с Латвией. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что 25 июня 2024 года полоцкими пограничниками в двадцати метрах от латвийского пограничного забора было найдено тело без признаков жизни. В Пограничном комитете добавили, что мужчина находился в спальном мешке, майке и джинсах, но без обуви. Кроме того, при нем были паспорт, а также водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии. Говорится, что расстояние от тела до калитки для животных в погразаборе было 150 метров.