ГПК Беларуси сказал про найденный труп беженца из Индии на границе с Латвией

В сообщении сказано, что 25 июня 2024 года полоцкими пограничниками в двадцати метрах от латвийского пограничного забора было найдено тело без признаков жизни. В Пограничном комитете добавили, что мужчина находился в спальном мешке, майке и джинсах, но без обуви. Кроме того, при нем были паспорт, а также водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии. Говорится, что расстояние от тела до калитки для животных в погразаборе было 150 метров.