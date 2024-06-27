Сотрудники ФСБ обнаружили схрон со взрывными устройствами ВСУ в пригороде Мариуполя

Ранее, 5 июня, в результате совместных оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе был выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, который в 2014 году заготовили правоохранительные органы Украины. Было обнаружено и изъято 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.