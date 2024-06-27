Сотрудники ФСБ обнаружили схрон со взрывными устройствами ВСУ в пригороде Мариуполя

Как отметили представители ведомства, среди обнаруженных боеприпасов — шесть кумулятивных снарядов, девять ручных гранат, 11 мин МОН-50 и 11 гранатометных выстрелов, а также 18 кг пластида и комплектующие для создания взрывчатки.
«Схрон был заготовлен вражескими ДРГ (диверсионно-разведывательными группами. ― Ред.) в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», ― заявили представители российских спецслужб.
Сотрудники ФСБ отметили, что обнаруженные и изъятые боеприпасы и взрывчатка были ликвидированы на полигоне. В результате операции никто не пострадал, ущерб инфраструктуре нанесен не был.
Ранее, 5 июня, в результате совместных оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе был выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, который в 2014 году заготовили правоохранительные органы Украины. Было обнаружено и изъято 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
До этого, 28 мая, в Минобороны РФ сообщили, что военные инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили в освобожденной Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) схрон ВСУ с западным оружием. Саперы обнаружили тайник с оружием в подвале частного дома. В нем хранились американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», польские 60-миллиметровые осколочные мины, а также немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.