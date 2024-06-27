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В Коми под вагоном сошедшего с рельсов поезда обнаружено тело мужчины

При сходе вагонов пассажирского поезда в Коми погиб как минимум один человек. Тело мужчины было обнаружено под одним из опрокинувшихся вагонов, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

На перегоне Инта—Угольный вечером 26 июня с рельсов сошли 9 из 14 вагонов поезда Воркута—Новороссийск. За медицинской помощью обратились 46 человек, 14 из которых доставили в больницу Инты. Предварительная причина схода поезда — насыпь железной дороги размыло из-за обильных осадков, после чего пути прогнулись над образовавшейся в грунте пустотой.

В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Правительство Коми сообщало, что все 195 пассажиров были эвакуированы в Инту. В Коми введен режим чрезвычайной ситуации.

СК
РЖД