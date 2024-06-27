В Коми под вагоном сошедшего с рельсов поезда обнаружено тело мужчины

На перегоне Инта—Угольный вечером 26 июня с рельсов сошли 9 из 14 вагонов поезда Воркута—Новороссийск. За медицинской помощью обратились 46 человек, 14 из которых доставили в больницу Инты. Предварительная причина схода поезда — насыпь железной дороги размыло из-за обильных осадков, после чего пути прогнулись над образовавшейся в грунте пустотой.