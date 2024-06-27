В Башкирии 14-летние сестры спасли из пожара пятерых младших детей и маму

Возгорание в частном доме началось ночью, когда мама и семеро ее детей спали. Первыми проснулись 14-летние сестры-близнецы. Девочки быстро сориентировались и через окно сначала эвакуировали пятерых младших детей, а затем помогли выбраться и маме.