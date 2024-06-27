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В Башкирии 14-летние сестры спасли из пожара пятерых младших детей и маму

В Ишимбайском районе Башкирии две девочки-подростка спасли из пожара маму и маленьких детей семью.

В Ишимбайском районе Башкирии две девочки-подростка спасли из пожара маму и маленьких детей семью. Все случилось в деревне Карагайново.

Возгорание в частном доме началось ночью, когда мама и семеро ее детей спали. Первыми проснулись 14-летние сестры-близнецы. Девочки быстро сориентировались и через окно сначала эвакуировали пятерых младших детей, а затем помогли выбраться и маме.

В итоге многодетной матери удалось потушить пожар самостоятельно, до приезда медиков. Никто из ребятни не пострадал, однако женщина все же получила ожоги.

пожары