Депутаты Госсобрания Башкирии запретили шумные игры по ночам

В Башкирии принят закон, запрещающий проводить шумные игры в ночное время. Поправки были одобрены депутатами регионального заксобрания.
Как уточнил спикер парламента Константин Толкачев, законом запрещается во время игр ночью в жилых кварталах свистеть, кричать, использовать звукоусиливающую аппаратуру. Ранее закон никак не регулировал проведение подобных игр.
Также Толкчев отметил, что праздники и массовые мероприятия часто не заканчиваются до 23 часов, поэтому их из-под действия норм о тишине парламентарии вывели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.