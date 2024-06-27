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Депутаты Госсобрания Башкирии запретили шумные игры по ночам

Депутаты Башкирии приняли поправки в закон о тишине.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии принят закон, запрещающий проводить шумные игры в ночное время. Поправки были одобрены депутатами регионального заксобрания.

Как уточнил спикер парламента Константин Толкачев, законом запрещается во время игр ночью в жилых кварталах свистеть, кричать, использовать звукоусиливающую аппаратуру. Ранее закон никак не регулировал проведение подобных игр.

Также Толкчев отметил, что праздники и массовые мероприятия часто не заканчиваются до 23 часов, поэтому их из-под действия норм о тишине парламентарии вывели.

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