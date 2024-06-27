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Перестрелка произошла в Конаеве: один убит

В Конаеве во время перестрелки убили человека, сообщает Zakon.kz.

Источник: рixabay

Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что в результате перестрелки скончался 21-летний молодой человек. Есть также пострадавшие, которых госпитализировали. 29-летний и 27-летний подозреваемые — в розыске.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области подтвердили произошедшее.

«По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента».

прокомментировали в ведомстве.