В Кургане пассажира оштрафовали за дебош в поезде

Транспортные полицейские задержали пассажира поезда Челябинск — Курган, который устроил дебош в вагоне, а потом уснул. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
По пути в родной город мужчина решил покурить в тамбуре. Работники поездной бригады сделали ему замечание. В ответ зауралец вылил на окружающих поток нецензурной брани. После перепалки зашёл в вагон и уснул на сидении. Уточняется, что пассажир имел все признаки опьянения.
На станции в Кургане к агрессивному пассажиру подошли полицейские. Они разбудили 41-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть. Там в отношении курганца составили административный протокол.