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В Кургане пассажира оштрафовали за дебош в поезде

Мужчина курил в тамбуре и оскорблял окружающих.

Источник: РИА "Новости"

Транспортные полицейские задержали пассажира поезда Челябинск — Курган, который устроил дебош в вагоне, а потом уснул. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

По пути в родной город мужчина решил покурить в тамбуре. Работники поездной бригады сделали ему замечание. В ответ зауралец вылил на окружающих поток нецензурной брани. После перепалки зашёл в вагон и уснул на сидении. Уточняется, что пассажир имел все признаки опьянения.

На станции в Кургане к агрессивному пассажиру подошли полицейские. Они разбудили 41-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть. Там в отношении курганца составили административный протокол.