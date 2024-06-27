В Кургане пассажира оштрафовали за дебош в поезде

По пути в родной город мужчина решил покурить в тамбуре. Работники поездной бригады сделали ему замечание. В ответ зауралец вылил на окружающих поток нецензурной брани. После перепалки зашёл в вагон и уснул на сидении. Уточняется, что пассажир имел все признаки опьянения.