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В Башкирии на водопаде Гадельша заблудилась пара из Магнитогорска

Туристы из Магнитогорска заблудились в Башкирии на водопаде Гадельша.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии потерялись туристы. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

По информации ведомства, 49-летний мужчина и 33-летняя женщина из Магнитогорска отправились к водопаду Гадельша. После экскурсии они засобирались домой, но уехать не смогли: туристы не заметили, как стемнело и поехали не по той дороге, заехав в тупик.

Поняв, что найти путь не получается, они обратились к спасателям. Через несколько часов пара уже была эвакуирована до Сибая.

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