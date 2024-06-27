В Башкирии на водопаде Гадельша заблудилась пара из Магнитогорска

В Баймакском районе Башкирии потерялись туристы. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.
По информации ведомства, 49-летний мужчина и 33-летняя женщина из Магнитогорска отправились к водопаду Гадельша. После экскурсии они засобирались домой, но уехать не смогли: туристы не заметили, как стемнело и поехали не по той дороге, заехав в тупик.
Поняв, что найти путь не получается, они обратились к спасателям. Через несколько часов пара уже была эвакуирована до Сибая.
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