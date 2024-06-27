В Башкирии на водопаде Гадельша заблудилась пара из Магнитогорска

По информации ведомства, 49-летний мужчина и 33-летняя женщина из Магнитогорска отправились к водопаду Гадельша. После экскурсии они засобирались домой, но уехать не смогли: туристы не заметили, как стемнело и поехали не по той дороге, заехав в тупик.