В Уфе во встречном ДТП пострадали два водителя.

В Уфе днем 26 июня напротив дома № 7 по улице Машиностроителей 67-летний водитель за рулем «Лады Калины», следуя в сторону улицы Орджоникидзе, врезался во встречный автомобиль «Дэу Нексия». В дорожном происшествии оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.
«Установлено, что молодой человек за рулем “Дэу Нексии” не получал водительского удостоверения и от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные материалы. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.