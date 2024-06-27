В Уфе во встречном ДТП пострадали два водителя.

«Установлено, что молодой человек за рулем “Дэу Нексии” не получал водительского удостоверения и от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные материалы. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.