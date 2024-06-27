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В Уфе во встречном ДТП пострадали два водителя

В Уфе во встречном ДТП пострадали два водителя.

Источник: ГАИ Уфы

В Уфе днем 26 июня напротив дома № 7 по улице Машиностроителей 67-летний водитель за рулем «Лады Калины», следуя в сторону улицы Орджоникидзе, врезался во встречный автомобиль «Дэу Нексия». В дорожном происшествии оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.

«Установлено, что молодой человек за рулем “Дэу Нексии” не получал водительского удостоверения и от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные материалы. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.