Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем пенсионерка за 120 тыс руб откупила внучку от лже-ДТП

В Воронежской области полицейские по горячим следам поймали курьера, работавшего на мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Россошанском районе Воронежской области пенсионерка стала жертвой аферистов. 82-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, представился следователем и напугал, что ее внучка участвовала в ДТП, а чтобы ей избежать уголовной ответственности, потребовал 120 000 рублей. Пенсионерка передала сбережения курьеру. И только после этого догадалась позвонить внучке, от которой и узнала, что ее обманули.

Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. 23-летнего жителя Репьевского района задержали. Он признался, что работал курьером для аферистов и переводил им полученные от пенсионеров деньги.

Теперь ему придется ответить за мошенничество.