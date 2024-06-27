Под Воронежем пенсионерка за 120 тыс руб откупила внучку от лже-ДТП

В Россошанском районе Воронежской области пенсионерка стала жертвой аферистов. 82-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, представился следователем и напугал, что ее внучка участвовала в ДТП, а чтобы ей избежать уголовной ответственности, потребовал 120 000 рублей. Пенсионерка передала сбережения курьеру. И только после этого догадалась позвонить внучке, от которой и узнала, что ее обманули.