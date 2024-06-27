Турбина сгорела на ТЭЦ в приморском Артёме

В городе Артём начали проверку из-за сгоревшего турбогенератора на ТЭЦ Дальневосточной генерирующей компании, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
По предварительным данным, авария произошла ночью 26 июня 2024 года. Во время работы устройства в нём загорелось масло. Отключения электричества удалось не допустить, устройства перевели на альтернативные механизмы работы. Повреждённое оборудование на ТЭЦ уже восстанавливают.
Прокуратура проконтролирует расследование причин и обстоятельств аварии, а также исполнение закона при организации технологических процессов.