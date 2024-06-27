Число жертв схода поезда Воркута-Новороссийск увеличилось до двух

Ранее в СК сообщали об одном погибшем.
«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании», — говорится в сообщении РЖД.
Те, кто был госпитализирован после схода поезда, получат по 1 млн руб., остальные пострадавшие — по 500 тыс. рублей.
В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили о содействии следствию в установлении всех деталей происшествия.
Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда № 511. В РЖД называли предварительной причиной аварии «подмыв полотна в результате обильных осадков». В поезде находилось 232 человека. По данным Минздрава, пострадали 40 человек. Для ликвидации последствий аварии в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).