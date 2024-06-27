Число жертв схода поезда Воркута-Новороссийск увеличилось до двух

Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда № 511. В РЖД называли предварительной причиной аварии «подмыв полотна в результате обильных осадков». В поезде находилось 232 человека. По данным Минздрава, пострадали 40 человек. Для ликвидации последствий аварии в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.