Кровля рухнула, валит густой дым: огонь охватил тысячу квадратных метров торговой базы в Приморье

Торговая база «Камчатка» загорелась в Находке около 15:30. Огонь охватил тысячу квадратных метров, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Кровля здания частично обрушилась, сообщают в МЧС России по Приморскому краю. Огонь затронул большую часть постройки. Огромные столбы дыма видны даже с моря. Люди утверждают, что пострадали павильоны внутри помещения.
На месте работают 36 пожарных и 9 единиц техники. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, ликвидация возгорания продолжается.
После тушения специалисты выяснят причину возгорания.
Ранее «КП» писала о пожаре в заброшенном здании в Уссурийске: пострадала площадь около 100 квадратных метров. Выясняются причины возгорания.