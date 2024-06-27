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Кровля рухнула, валит густой дым: огонь охватил тысячу квадратных метров торговой базы в Приморье

В Находке загорелась торговая база «Камчатка».

Источник: Комсомольская правда

Торговая база «Камчатка» загорелась в Находке около 15:30. Огонь охватил тысячу квадратных метров, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Кровля здания частично обрушилась, сообщают в МЧС России по Приморскому краю. Огонь затронул большую часть постройки. Огромные столбы дыма видны даже с моря. Люди утверждают, что пострадали павильоны внутри помещения.

На месте работают 36 пожарных и 9 единиц техники. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, ликвидация возгорания продолжается.

После тушения специалисты выяснят причину возгорания.

Ранее «КП» писала о пожаре в заброшенном здании в Уссурийске: пострадала площадь около 100 квадратных метров. Выясняются причины возгорания.

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