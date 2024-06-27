Жителя Самарской области избили ключом от двери

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции прибыли в больницу и опросили пострадавшего. Он рассказал, что встретил знакомого на лестничной площадке. Ранее он брал у мужчин деньги в долг и пока не мог их отдать. На фоне этого разгорелся скандал. Подозреваемый пырнул горожанина ключом от входной двери.