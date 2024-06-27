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Жителя Самарской области избили ключом от двери

В Самарской области произошла драка из-за бытового конфликта.

Источник: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области местный житель обратился в медицинское учреждение за помощью. Он получил травмы из-за конфликта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции прибыли в больницу и опросили пострадавшего. Он рассказал, что встретил знакомого на лестничной площадке. Ранее он брал у мужчин деньги в долг и пока не мог их отдать. На фоне этого разгорелся скандал. Подозреваемый пырнул горожанина ключом от входной двери.

Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.