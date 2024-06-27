В Приморье восемь населенных пунктов отрезаны из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Восемь населенных пунктов в трех районах отрезаны из-за прохождения дождевого паводка в Приморье, участки дорог затоплены в 10 районах, сообщает краевое правительство.
В регионе прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского и Октябрьского округов, Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
«В Красноармейском округе отрезанными остаются Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут, Дерсу, в Ханкайском округе отрезано село Комиссарово (есть лодочная переправа), в Яковлевском округе нет транспортного сообщения с селами Краснояровка и Орлиное», — говорится в сообщении.
По информации регионального минГОЧС, на данный момент на дорогах края образовалось 63 перелива, закрыты проезды для всех видов автотранспорта на трассах Дальнереченского района, Красноармейского, Ханкайского, Пожарского, Тернейского и Яковлевского округов. На некоторых участках автодорог в Михайловском, Черниговском и Чугуевском округах проезд возможен только для техники с повышенной проходимостью.