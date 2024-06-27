Пассажирский автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие

Утром в четверг, 27 июня, пассажирский автобус, двигающийся по маршруту Новосибирск — Кемерово, попал в ДТП с большегрузом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
«Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — сообщают в ведомстве.
В МВД также уточнили, что грузовой автомобиль остановился на трассе по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе в момент ДТП находились 29 пассажиров.
В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Как уточнили изданию «Интерфакс» в экстренных службах, количество пострадавших может достигать почти полутора десятков человек.
Ранее пассажирский автобус из Новосибирска врезался в легковушку — погибли двое.
Кирилл Суржик