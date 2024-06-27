Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие

Внутри автобуса находилось 29 пассажиров, количество пострадавших может достигать более 10 человек.

Источник: ГУ МВД

Утром в четверг, 27 июня, пассажирский автобус, двигающийся по маршруту Новосибирск — Кемерово, попал в ДТП с большегрузом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — сообщают в ведомстве.

В МВД также уточнили, что грузовой автомобиль остановился на трассе по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе в момент ДТП находились 29 пассажиров.

В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как уточнили изданию «Интерфакс» в экстренных службах, количество пострадавших может достигать почти полутора десятков человек.

Ранее пассажирский автобус из Новосибирска врезался в легковушку — погибли двое.

Кирилл Суржик