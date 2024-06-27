Пассажирский автобус Новосибирск — Кемерово столкнулся с грузовиком — есть пострадавшие

Утром в четверг, 27 июня, пассажирский автобус, двигающийся по маршруту Новосибирск — Кемерово, попал в ДТП с большегрузом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.