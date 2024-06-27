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Тело мужчины нашли в воде в Советском районе Новосибирска

Погибшего передали сотрудникам полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасателей вызвали на улицу Софийскую в Советском районе города. Очевидцы заметили в водоеме тело человека.

— На воде обнаружен мужчина 1973 г.р. без признаков жизни, — говорится в сводке МАСС.

Тело 51-летнего мужчины транспортировали на берег. Погибшего передали сотрудникам полиции. Правоохранители установят обстоятельства гибели человека.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в реке под Новосибирском ищут 11-летнюю девочку. Скорее всего, ребенок утонул. Школьница отпросилась у мамы на улицу. О том, что собирается на пляж, не сказала.

Напомним, как писал KP.RU, тела двух человек были найдены на месте схода пассажирского поезда в Коми.

несчастный случай