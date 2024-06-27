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Под Новосибирском 13-летняя девочка спасла младенца на пожаре

НОВОСИБИРСК, 27 июня, ФедералПресс. Под Новосибирском на страшном пожаре в селе Убинское подросток спасла младенца. Девочка схватила семимесячного племянника и выбралась вместе с ним из горящего дома, где проживала многодетная семья.

«Одна из дочек, которой 13 лет, успела схватить своего семимесячного племянника и выбиралась вместе с ним. Помог им выйти из горящего дома отец девочки: он единственный, кто не пострадал во время пожара. Выжившие дети сейчас находятся в больнице», — пишет «КП — Новосибирск» со ссылкой на местных жителей.

В результате страшного пожара погибли четыре человека: 42-летняя мама, две дочери, которым было 23 года и 15 лет, и 2-летняя внучка. По словам жителей, семья характеризовалась положительно. Девочка, которая выжила и спасла племянника, — спортсменка, она занимается легкой атлетикой.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. В Следкоме возбудили уголовное по факту трагедии.

Ранее «ФедералПресс» уже писал об этой трагедии. Пожар произошел ночью в доме на улице Партизанской.

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