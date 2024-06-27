Под Новосибирском 13-летняя девочка спасла младенца на пожаре

«Одна из дочек, которой 13 лет, успела схватить своего семимесячного племянника и выбиралась вместе с ним. Помог им выйти из горящего дома отец девочки: он единственный, кто не пострадал во время пожара. Выжившие дети сейчас находятся в больнице», — пишет «КП — Новосибирск» со ссылкой на местных жителей.
В результате страшного пожара погибли четыре человека: 42-летняя мама, две дочери, которым было 23 года и 15 лет, и 2-летняя внучка. По словам жителей, семья характеризовалась положительно. Девочка, которая выжила и спасла племянника, — спортсменка, она занимается легкой атлетикой.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. В Следкоме возбудили уголовное по факту трагедии.
Ранее «ФедералПресс» уже писал об этой трагедии. Пожар произошел ночью в доме на улице Партизанской.