Под Новосибирском 13-летняя девочка спасла младенца на пожаре

«Одна из дочек, которой 13 лет, успела схватить своего семимесячного племянника и выбиралась вместе с ним. Помог им выйти из горящего дома отец девочки: он единственный, кто не пострадал во время пожара. Выжившие дети сейчас находятся в больнице», — пишет «КП — Новосибирск» со ссылкой на местных жителей.